В «Сириусе» возобновили раскопки византийского храма IX-X веков

Фото пресс-службы администрации федеральной территории "Сириус"

Речь идет о территории храма IX-X веков а у села Веселого. К исследованию памятника градостроительства и архитектуры ученые вернулись спустя десять лет.

Археологические раскопки некрополя храма ведет Причерноморская экспедиция Института археологии РАН. Руководит экспедицией кандидат исторических наук Алексея Ворошилова.

Ученые уже обнаружили четыре погребальных комплекса и предметы быта, представляющие особую ценность для истории той эпохи.

Впервые ученые заинтересовались этим храмом в 1972 году, после чего о нем надолго забыли. Вновь локализовать его удалось уже в 2008 году, когда начались масштабные исследования в Имеретинской низменности. Благодаря подробному изучению местности, удалось установить местоположение храма. В 2010–2011 годах приступили к его изучению.

Археологи выяснили, что здание построили византийские строители в IX-X веках по распространенному в то время типу «вписанный крест». Архитектура вписывается в круг памятников Абхазии и Алании IX–XI веков. Наиболее близок план храма Х века в Лыхны в Абхазии.

Строение выделяется очень важной деталью: у него были цельные или состоящие из нескольких блоков камня подкупольные колонны. Это позволяет отнести его к особому подвиду, испытавшему прямое влияние региональных школ византийской архитектуры, Херсонеса или Трапезунда. Также важными особенностями строения являются склеп под нартексом храма и колодец. Сочетание храма с колодцем нигде в Восточном Причерноморье не отмечено.

По словам Алексея Ворошилова, склеп обнаружили случайно в 2011 году. Архитектор делал чертежи кладки стены и выронил ластик. Тот застрял между лежавшими на полу плитами. Доставая ластик, нашли вход в гробницу. Расчистив его, ученые обнаружили тщательно выложенный проем, ведущий в склеп. Его длина 8 м, ширина — 2 м, высота — 2 м. Там нашли семь погребений Х века.

В колодце у архитектурного памятника обнаружили деревянные детали храмового убранства с резным орнаментом.

Сейчас раскопки возобновили. В этот раз целью стало определение местоположения некрополя вокруг храма и его изучение. На текущий момент в некрополе обнаружено пять христианских захоронений.

«Археологические раскопки византийского храма станут первым этапом в формировании открытого и доступного жителям и гостям федеральной территории уникального исторического объекта. Пока специалисты Института археологии РАН проводят здесь исследования, у нас есть возможность провести ряд экскурсионных и образовательных мероприятий, в том числе для воспитанников программы «Дизайн. Интерьерное и средовое проектирование» ОЦ «Сириус», а также для участников конкурса проектов «Университетский парк “Сириус» Центра урбанистики. Важно познакомить ребят с принципами создания новых проектов, опираясь на исторический контекст территории, предоставив возможность увидеть редчайший образец византийской архитектуры, чудом сохранившийся в «Сириусе», — цитирует Литвинова пресс-служба администрации федеральной территории «Сириус».

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