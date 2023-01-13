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В Сириусе водитель иномарки сбил велосипедистку

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-siriuse-voditel-inomarki-sbil-velosipedistku
В Сириусе водитель иномарки сбил велосипедистку
Фото пресс-службы ФТ "Сириус"

ДТП произошло 13 января около 11:00 на Олимпийском проспекте около «Сочи Парк Отеля».

По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf во время движения допустил наезд на 21-летнюю велосипедистку.

В результате столкновения девушка получила травмы. Ее госпитализировали в медучреждение. Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего ДТП, сообщает пресс-служба МВД ФТ Сириус.

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