В Сириусе водитель иномарки сбил велосипедистку
Происшествия
13.01.2023 15:05
ДТП произошло 13 января около 11:00 на Олимпийском проспекте около «Сочи Парк Отеля».
По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf во время движения допустил наезд на 21-летнюю велосипедистку.
В результате столкновения девушка получила травмы. Ее госпитализировали в медучреждение. Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего ДТП, сообщает пресс-служба МВД ФТ Сириус.
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