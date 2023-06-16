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В Сириусе в 2023 году начнут проектирование единственного в России центра генной терапии

Общество
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В Сириусе в 2023 году начнут проектирование единственного в России центра генной терапии
Фото sochisirius.ru

В Сириусе планируется создание опытно-промышленного производственного участка, разрабатывающего препараты генной терапии для индивидуальных пациентов.

Председатель совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева в рамках Петербургского международного экономического форума сообщила, что к проектированию объекта приступят уже в текущем году.

«Практическая работа уже ведется. Генная терапия будет доступна на федеральной территории Сириус: производство и потребности пациентов будут синхронизированы, никому не нужно будет ждать, то есть можно будет разработать и произвести препарат, который нужен будет даже какому-то конкретному одному человеку. Это своеобразная модель «производственной аптеки», — сказала Шмелева.

По словам Шмелевой, для такой модели реализации проекта не будет нужен запуск массового производства. Разработка препаратов ведется в Научно-технологическом университете «Сириус», сообщает ТАСС.

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