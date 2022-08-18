В Сириусе туристов едва не унесло в море на катамаране

Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

Инцидент произошел 17 августа в федеральной территории Сириус. В 16:40 спасателям сообщили, что в море находятся люди на катамаране и не могут вернуться на берег из-за сильного течения.

Спасатели Адлерского подразделения ЮРПСО отправились на место на катере. Туристов из Московской области благополучно доставили на берег. Медицинская помощь им не потребовалась.

Вечером того же дня спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО и Службы спасения Сочи помогли туристу, получившему травму в районе ущелья реки Магри. В 19:55 им позвонил мужчина и сообщил, что его друг упал со склона в ручей и не может передвигаться сам.

Спасатели уложили 48-летнего приезжего из Туапсинского района на носилки и вынесли из леса к машине скорой помощи. По предварительным данным, мужчина получил травму спины, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в Telegram.

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