В «Сириусе» стартовал финал II Международной олимпиады по финансовой безопасности

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Финал Международной олимпиады по финансовой безопасности проходит с 10 по 14 октября. В нем участвуют порядка 500 человек. Из них около 100 — студенты из ЮАР, Бразилии, Индии.

Всего в этом году заявки на участие поступили от 40 тыс. школьников и студентов из России, стран БРИКС и ШОС.

К участникам с приветственным словом обратился зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Он напомнил, что олимпиада проводится ежегодно по поручению президента России.

«Международный статус, широкий географический охват и высокая конкуренция на пути к финалу уже сейчас свидетельствуют о том, что Россия задает тренды в вопросах повышения финансовой грамотности молодежи. Ребятам предстоит показать, что они отлично разбираются в вопросах экономики, права, обществознания, международных отношений, математики, информатики и информационной безопасности», — сказал Чернышенко.

В рамках олимпиады участников ждут общение с экспертами в области финансов, встречи с потенциальными работодателями, участие в круглых столах, мастер-классах, дебатах и семинарах.

Победители и призеры получат преимущества при поступлении в профильные вузы, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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