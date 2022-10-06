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В полуфинал Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту вышли 19 кубанских школьников

Общество
06.10.2022 20:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-polufinal-vserossijskoj-olimpiady-po-iskusstvennomu-intellektu-vyshli-19-kubanskih-shkolnikov
В полуфинал Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту вышли 19 кубанских школьников
Фото t.me/minkovaanna23

Об этом 6 октября сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Полуфинал состоится с 11 по 14 октября в дистанционном формате. Финал — в ноябре в Москве.

«Участникам предстоит решить актуальные задачи машинного обучения и познакомиться с достижениями российских компаний, применяющих технологии искусственного интеллекта. Напомню, в прошлом году победителем олимпиады стал Семен Комаров, ученик 9 класса гимназии № 5 Новороссийска», — написала Анна Минькова в Telegram.

Вице-губернатор пожелала школьникам успехов и выразила уверенность в том, что у них все получится.

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