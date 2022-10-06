В полуфинал Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту вышли 19 кубанских школьников
Общество
06.10.2022 20:54
Об этом 6 октября сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.
Полуфинал состоится с 11 по 14 октября в дистанционном формате. Финал — в ноябре в Москве.
«Участникам предстоит решить актуальные задачи машинного обучения и познакомиться с достижениями российских компаний, применяющих технологии искусственного интеллекта. Напомню, в прошлом году победителем олимпиады стал Семен Комаров, ученик 9 класса гимназии № 5 Новороссийска», — написала Анна Минькова в Telegram.
Вице-губернатор пожелала школьникам успехов и выразила уверенность в том, что у них все получится.
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