В полуфинал Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту вышли 19 кубанских школьников

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Об этом 6 октября сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Полуфинал состоится с 11 по 14 октября в дистанционном формате. Финал — в ноябре в Москве.

«Участникам предстоит решить актуальные задачи машинного обучения и познакомиться с достижениями российских компаний, применяющих технологии искусственного интеллекта. Напомню, в прошлом году победителем олимпиады стал Семен Комаров, ученик 9 класса гимназии № 5 Новороссийска», — написала Анна Минькова в Telegram.

Вице-губернатор пожелала школьникам успехов и выразила уверенность в том, что у них все получится.

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