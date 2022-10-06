В Анапе 9 октября пройдет Texноfest-2022
Региональный фестиваль состоится с 11:00 до 16:00 на Театральной площади курорта.
Зрители смогут посетить интерактивные зоны и принять участие в мастер-классах. На Texноfest-2022 будут работать площадки по робототехнике, 3D-моделированию, научному шоу, виртуальной реальности и пилотированию дронов, а также выставка «Точка Роста», мобильные технопарк и планетарий.
«Приглашаются школьники 10-17 лет, их родители, а также все желающие», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Анапы.
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