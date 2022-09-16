В Сириусе с 7 по 9 октября ограничат движение на нескольких улицах

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Движение транспорта в границах ФТ «Сириус» временно ограничат из-за проведения фестиваля спорта Ironstar Sochi 2022.

Для автомобилистов в Сириусе перекроют движение:

7 октября с 14:30 до 18:00 — на улице Перспективной и Морском бульваре: от Голубой до Триумфальной;

8 октября с 6:00 до 23:59 — на улице Перспективной и Морском бульваре: от Голубой до Триумфальной, а также на улице Триумфальной: с 6:00 до 15:00 — от проспекта Олимпийского до КПП «Сочи Автодрома» и с 6:00 до 17:45 — от Перспективной до проспекта Олимпийского;

9 октября с 7:00 до 15:30 — на Морском бульваре и улице Перспективной: от Голубой до Триумфальной, а также на улице Триумфальной: от Перспективной до КПП «Сочи Автодрома».

Водители смогут объехать зону ограничения движения через улицы: Казачью, Чемпионов, Парусную, Старое Краснополянское шоссе, а также по проспекту Олимпийскому, сообщает пресс-служба ФТ «Сириус».

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