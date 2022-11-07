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В Сириусе с 22 декабря по 8 января пройдет Новогодний музыкальный фестиваль

Культура
07.11.2022 17:07
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-siriuse-s-22-dekabrya-po-8-yanvarya-projdet-novogodnij-muzykalnyj-festival
В Сириусе с 22 декабря по 8 января пройдет Новогодний музыкальный фестиваль
Игорь Бутман. Фото Артура Лебедева, «Кубань 24»

Музыкальный фестиваль «Сириус» объединит мероприятия, посвященные Дню федеральной территории, а также новогодние и рождественские вечера.

За время проведения на фестивале выступят Игорь Бутман, пианисты Денис Мацуев, Борис Березовский, Мирослав Култышев и Иван Бессонов, а также виолончелист Сергей Ролдугин и скрипач Павел Милюков. Кроме того, в Сириус впервые приедет знаменитый Хор мальчиков Хорового училища имени Глинки.

Основа программы — творчество Сергея Рахманинова. В 2023 году во всем мире будут отмечать его 150-летие. Мероприятия пройдут в Большом зале и зале «Атом», сообщает пресс-служба фонда «Талант и успех».

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