В Сириусе с 22 декабря по 8 января пройдет Новогодний музыкальный фестиваль

Игорь Бутман. Фото Артура Лебедева, «Кубань 24»

Музыкальный фестиваль «Сириус» объединит мероприятия, посвященные Дню федеральной территории, а также новогодние и рождественские вечера.

За время проведения на фестивале выступят Игорь Бутман, пианисты Денис Мацуев, Борис Березовский, Мирослав Култышев и Иван Бессонов, а также виолончелист Сергей Ролдугин и скрипач Павел Милюков. Кроме того, в Сириус впервые приедет знаменитый Хор мальчиков Хорового училища имени Глинки.

Основа программы — творчество Сергея Рахманинова. В 2023 году во всем мире будут отмечать его 150-летие. Мероприятия пройдут в Большом зале и зале «Атом», сообщает пресс-служба фонда «Талант и успех».

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