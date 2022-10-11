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Программы, роботы, 3D-модели: в Анапе прошел Texноfest-2022

Общество
11.10.2022 08:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/programmy-roboty-3d-modeli-v-anape-proshel-texnofest-2022
Видео канала «Кубань 24»

Театральная площадь города-курорта ненадолго превратилась в площадку для общения будущих и настоящих айтишников. Организаторами мероприятия выступили региональный «Центр детского и юношеского технического творчества» и минобразования края.

Программы, роботы, 3D-модели — крайне востребованные продукты. Тех, кто способен их создать, приходится обучать со школьной скамьи. Так, проекты «Точки роста» и «Кванториум» позволяют детям получить нужные знания, а на площадках фестиваля можно было посетить увлекательные мастер-классы и поделиться своими достижениями со сверстниками.

«Я увлекаюсь 3D-моделированием и программированием. Мне это понравилось, и я начал все изучать. В результате даже создал свою простую игру на движке Unity», — рассказал житель Анапы Никита Кузнецов.

Интерактивные зоны привлекли к фестивальным палаткам множество жителей и гостей города. Даже дождь не помешал активности посетителей.

«Уже успела сделать вот такой самолет, скоро буду проводить его тестовый полет. Мне тут очень нравится», — поделилась жительница Анапы Сочия Курлаева.

У каждого ребенка, посетившего фестивальные палатки, была возможность попробовать себя в IT-направлениях. Цель организаторов — привлечь молодежь в технические творческие объединения. Для подростков здесь провели занятия по робототехнике и программированию.

Также на фестивале организовали хакатон — соревнования по решению задач в отрасли программного обеспечения. В итоге лучшие отправятся представлять Анапу на региональный финал, который состоится в декабре в Краснодаре.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Анапе 9 октября пройдет Texноfest-2022.

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