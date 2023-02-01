В Сириусе с 1 февраля закрылся отель «Имеретинский»

Он находится на Морском бульваре около набережной. Отель рассчитан на 7 тыс. человек. Как и многие крупные гостиницы в Сириусе, его строили к зимней Олимпиаде 2014 года.

С 1 февраля в отеле «Имеретинский» перестали принимать брони. Сайт гостиницы не работает.

«У нас сегодня последний рабочий день, гостиничный комплекс закрывается, мы более не бронируем. Мы закончили свое существование навсегда. У нас новый владелец, ему этот бизнес неинтересен», — рассказал один из уже бывших сотрудников отеля «Имеретинский».

По его словам, отель категории 4* сейчас находится в стадии «консервации». Ходят слухи, что на базе «Имеретинского» могут открыть санаторий, сообщает BFM.ru.

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