Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В 2023 году в Краснодарском крае откроют порядка 50 новых отелей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-2023-godu-v-krasnodarskom-krae-otkroyut-poryadka-50-novyh-otelej
В 2023 году в Краснодарском крае откроют порядка 50 новых отелей
Фото Engin Akyurt, pexels.com

Об этом сообщили в краевом министерстве курортов и туризма 23 января.

В ведомстве также рассказали, что за прошлый год на курортах Краснодарского края в эксплуатацию ввели почти 30 новых отелей.

«В 2022 году запущено 28 новых отелей вместимостью порядка 1 тыс. номеров. До конца 2023 года к открытию запланировано еще порядка 50 объектов вместимостью порядка 1 тыс. номеров», — сообщили в пресс-службе министерства.

В числе наиболее крупных объектов, которые собираются ввести в эксплуатацию в текущем году, — отель Abrau Light в Новороссийске. Он рассчитан на более чем 100 номеров. А также «Город mira» в Анапе, в нем будет 600 номеров, сообщает «Интерфакс — Юг».

Читайте также: по системе «Все включено» и «Ультра все включено» на Кубани работает 80 отелей.

 

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно, где построят новый курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где построят новый курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Мужчина избил девушку из-за неформальной прически на улице в Краснодаре. Видео
Мужчина избил девушку из-за неформальной прически на улице в Краснодаре. Видео
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
После жесткой посадки воздушного шара в Сочи на организаторов прогулки завели дело
После жесткой посадки воздушного шара в Сочи на организаторов прогулки завели дело
Пассажиры поврежденного круизного лайнера Astoria Grande вернутся в Сочи самолетами
Пассажиры поврежденного круизного лайнера Astoria Grande вернутся в Сочи самолетами
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
  2. Сухогруз RIO в Кабардинке: от судна остался один лишь корпус
  3. Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
  4. За две недели родились 12 двоен в перинатальном центре ККБ № 2 Краснодара
  5. В Краснодаре к концу года достроят восьмиэтажный деловой центр около Всесвятского кладбища
  6. Более 70 тыс. пассажиров перевезли паромы через Керченский пролив
Прямой эфир
Мы в соцсетях