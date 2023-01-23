В 2023 году в Краснодарском крае откроют порядка 50 новых отелей

Об этом сообщили в краевом министерстве курортов и туризма 23 января.

В ведомстве также рассказали, что за прошлый год на курортах Краснодарского края в эксплуатацию ввели почти 30 новых отелей.

«В 2022 году запущено 28 новых отелей вместимостью порядка 1 тыс. номеров. До конца 2023 года к открытию запланировано еще порядка 50 объектов вместимостью порядка 1 тыс. номеров», — сообщили в пресс-службе министерства.

В числе наиболее крупных объектов, которые собираются ввести в эксплуатацию в текущем году, — отель Abrau Light в Новороссийске. Он рассчитан на более чем 100 номеров. А также «Город mira» в Анапе, в нем будет 600 номеров, сообщает «Интерфакс — Юг».

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