Кондратьев: по системе «Все включено» и «Ультра все включено» на Кубани работает 80 отелей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 23 января прокомментировал информацию о введении национального стандарта для отелей с полным спектром услуг.

Глава Кубани отметил, что в Краснодарском крае по системе «Все включено» уже работает 80 гостиниц. Региональный стандарт был введен более года назад.

«Сейчас на курортах Краснодарского края туристу доступны предложения, которые ничем не уступают заграничным. Многие положения наших стандартов легли в основу федеральных. Уверен, это позволит значительно улучшить качество отдыха в России и на Кубани», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Губернатор рассказал, что такие отели наиболее востребованы у туристов. В низкий сезон они заполняются на 15% больше обычных, а в высокий — на 20%.

Как сообщили в Росстандарте, в гостиницах «Все включено» установлены требования по номерам, питанию, инфраструктуре, развлечениям, услугам для детей и многому другому.

По данным туроператоров, несмотря на возможные затраты отельеров для перехода на новые стандарты, рост рентабельности продаж прогнозируется на уровне 20%, а коэффициент повторных покупок — на 10%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский край первым среди регионов страны разработал стандарт для отелей «Все включено».