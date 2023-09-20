В Сириусе пройдет забег для детей и родителей с колясками

Детский фан-забег «Вместе весело бежать» состоится 23 сентября с 9:00 до 12:00 в Олимпийском парке.

.Принять участие в забеге могут дети до 17 лет. Фан-забег будет проводиться по трем основным дистанциям: на 500 м для детей от 3 до 6, на 1 тыс. м — для детей от 6 до 12 лет, на 1,5 тыс. м — для детей от 12 до 17 лет.

В этом году добавлена дистанция — забег родителей с колясками на 500 м для детей от 0 до 3. На финише каждый участник получит медаль. Для родителей и детей будет организована развлекательная программа.

Спортсмены стартуют и финишируют около планетария. Все дистанции будут проходить через мосты туда и обратно.

Зарегистрироваться предварительно для участия в забеге можно тут. Начало регистрации в 9:00, сообщает пресс-служба федеральной территории городского округа Сириус.

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