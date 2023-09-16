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Более 1 тыс. человек приняли участие в «Кроссе наций» в Краснодаре

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-1-tys-chelovek-prinyali-uchastie-v-krosse-natsij-v-krasnodare
Более 1 тыс. человек приняли участие в «Кроссе наций» в Краснодаре
Пресс-служба администрации Краснодарского края

Масштабный забег прошел в 84 регионах страны по нацпроекту «Демография».

«На примере такого массового соревнования наблюдаем рост интереса жителей региона к спорту. Мероприятие объединяет людей. Это отличная возможность улучшить физическую форму, пообщаться с единомышленниками и получить максимум пользы от спорта», — сказал министр физической культуры и спорта Серафим Тимченко.

Первый старт прошел 16 сентября в 9:00 на главной Городской площади — спортсмены бежали по улице Красной до здания ЗСК и обратно до площади.

Дистанции участники выбирали по силам — 1, 5 или 10 км. Возрастных ограничений не было — бежали как 6-летние, так и спортсмены почтенного возраста. Всего мероприятие объединило около 1 тыс. жителей Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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