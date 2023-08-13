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В Краснодаре прошел массовый забег, посвященный 100-летнему юбилею спортобщества «Динамо»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-proshel-massovyj-zabeg-posvyashhennyj-100-letnemu-yubileyu-sportobshhestva-dinamo
В Краснодаре прошел массовый забег, посвященный 100-летнему юбилею спортобщества «Динамо»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Спортивное мероприятие состоялось утром 13 августа. В нем приняли участие министр физкультуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко, мэр Краснодара Евгений Наумов, олимпийские чемпионы Евгений Липеев и Людмила Брагина.

«Символично, что забег стартует именно от обновленного «Динамо». Буквально вчера мы открыли легендарный стадион, где когда-то тренировались лучшие легкоатлеты Кубани, а уже сегодня, будучи участниками забега, каждый из нас смог стать частью его истории», — сказал Тимченко.

Всего в забеге приняли участие более 760 человек. Они пробежали дистанцию в 5 км. Маршрут прошел по улице Красной от Гаврилова до Буденного. Забег посвятили празднованию 100-летнего юбилея спортивного общества «Динамо» и Дня физкультурника, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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