Более 800 человек приняли участие в трейл-забеге в Усть-Лабинском районе

В спортивном мероприятии приняли участие спортсмены из Краснодарского края и других регионов РФ, в том числе министр спорта Кубани Серафим Тимченко.

Участники забега «Суворов трейл» преодолели расстояние по природному рельефу. Всего в нем приняли участие более 800 человек.

«Муниципалитеты проявляют все больше инициативы в вопросах организации и проведения спортивных мероприятий, ведут активную работу по развитию и популяризации спорта», — сказал Тимченко.

Он отметил, что трейл-забеги в Усть-Лабинском районе планируют сделать традиционными, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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