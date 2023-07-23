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Более 800 человек приняли участие в трейл-забеге в Усть-Лабинском районе

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-800-chelovek-prinyali-uchastie-v-trejl-zabege-v-ust-labinskom-rajone
Более 800 человек приняли участие в трейл-забеге в Усть-Лабинском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В спортивном мероприятии приняли участие спортсмены из Краснодарского края и других регионов РФ, в том числе министр спорта Кубани Серафим Тимченко.

Участники забега «Суворов трейл» преодолели расстояние по природному рельефу. Всего в нем приняли участие более 800 человек.

«Муниципалитеты проявляют все больше инициативы в вопросах организации и проведения спортивных мероприятий, ведут активную работу по развитию и популяризации спорта», — сказал Тимченко.

Он отметил, что трейл-забеги в Усть-Лабинском районе планируют сделать традиционными, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в забеге ко Дню Победы в Краснодаре приняли участие около 1 тыс. человек. Гостями мероприятия стали первый замглавы Краснодара Максим Слюсарев, первая кубанская олимпийская чемпионка Людмила Брагина и чемпион мира по греко-римской борьбе Степан Марянян.

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