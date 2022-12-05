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В Сириусе подвели итоги второго международного турнира «Небесная грация»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-siriuse-podveli-itogi-vtorogo-mezhdunarodnogo-turnira-nebesnaya-gratsiya
В Сириусе подвели итоги второго международного турнира «Небесная грация»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Торжественная церемония прошла 4 декабря в академии художественной гимнастики. В ней приняли участие олимпийская чемпионка Алина Кабаева, глава Кубани Вениамин Кондратьев, мэр Сочи Алексей Копайгородский и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Кондратьев поблагодарил Кабаеву и участников за соревнования. Губернатор отметил, что художественная гимнастика является неотъемлемой частью национальной культуры и воплощением гордости. Он подчеркнул, что художественную гимнастику мирового уровня можно увидеть только в РФ.

«Какие бы международные чемпионаты ни проводили, без российских гимнасток они будут самыми обычными соревнованиями. Турнир завершается, но я уверен, что совсем скоро в этой прекрасной академии художественной гимнастики он начнется снова», — сказал Кондратьев.

В турнире участвовали 18 гимнасток из 14 стран мира. Спортсменки соревновались в индивидуальном многоборье в пяти упражнениях с обручем, мячом, булавой, лентой и скакалкой. Первое место получила Лала Крамаренко из России. Второй стала Анастасия Салос из Республики Беларусь. Третье место досталось россиянке Анастасии Гузенковой.

На Кубани работает спортшкола олимпийского резерва по художественной гимнастике и краевая Федерация художественной гимнастики. Отделения художественной гимнастики действуют в 30 муниципалитетах. Всего таких отделений 48.

В общей сложности на Кубани художественной гимнасткой занимается более 7,7 тыс. человек под руководством 192 тренеров. В списках кандидатов в сборные края — свыше 350 гимнасток, из них четверо — в составе национальной команды.

Ежегодно в регионе проходят более 10 региональных спортивных мероприятий, всероссийские и межрегиональные соревнования для сборных команд России, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кондратьев принял участие в открытии академии художественной гимнастики в Сириусе.

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