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Кондратьев принял участие в открытии академии художественной гимнастики в Сириусе

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-prinyal-uchastie-v-otkrytii-akademii-hudozhestvennoj-gimnastiki-v-siriuse
Кондратьев принял участие в открытии академии художественной гимнастики в Сириусе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Новый центр художественной гимнастики в Сириусе открыли помощник президента России Игорь Левитин, олимпийская чемпионка Алина Кабаева и президент российской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подчеркнул, что новая академия художественной гимнастики станет важным спортивным объектом в ЮФО.

«Благодаря личному участию президента мы сегодня говорим не о сохранении олимпийского наследия, а его приумножении. Сириус — территория инноваций, поддержки и развития талантов. Место, где для молодежи открыты самые широкие возможности для реализации», — сказал Кондратьев.

Глава региона отметил, что художественная гимнастика является неотъемлемой частью российской культуры. Победы отечественных спортсменок вдохновляют юных гимнасток. Кондратьев выразил уверенность, что новая академия в Сириусе воспитает достойное поколение.

Алина Кабаева поблагодарила присутствующих за создание академии художественной гимнастики.

«Для нас это великое событие — открывать академию художественной гимнастики, международный турнир «Небесная грация», — сказала Кабаева.

После церемонии открытия в спортивном центре стартовал международный турнир «Небесная грация». В нем принимают участие 18 спортсменок из 14 стран мира. Они будут соревноваться в многоборье, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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