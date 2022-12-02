Кондратьев принял участие в открытии академии художественной гимнастики в Сириусе
Новый центр художественной гимнастики в Сириусе открыли помощник президента России Игорь Левитин, олимпийская чемпионка Алина Кабаева и президент российской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подчеркнул, что новая академия художественной гимнастики станет важным спортивным объектом в ЮФО.
«Благодаря личному участию президента мы сегодня говорим не о сохранении олимпийского наследия, а его приумножении. Сириус — территория инноваций, поддержки и развития талантов. Место, где для молодежи открыты самые широкие возможности для реализации», — сказал Кондратьев.
Глава региона отметил, что художественная гимнастика является неотъемлемой частью российской культуры. Победы отечественных спортсменок вдохновляют юных гимнасток. Кондратьев выразил уверенность, что новая академия в Сириусе воспитает достойное поколение.
Алина Кабаева поблагодарила присутствующих за создание академии художественной гимнастики.
«Для нас это великое событие — открывать академию художественной гимнастики, международный турнир «Небесная грация», — сказала Кабаева.
После церемонии открытия в спортивном центре стартовал международный турнир «Небесная грация». В нем принимают участие 18 спортсменок из 14 стран мира. Они будут соревноваться в многоборье, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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