В Абинске открыли Центр единоборств площадью более 1,5 тыс. кв. метров

Видео канала «Кубань 24»

В центре дети и подростки будут заниматься дзюдо, вольной борьбой, самбо и другими боевыми искусствами. Также здесь облагородят окружающую территорию, она станет частью большого спортивного комплекса.

«Рядом будут воркаут-площадка и сквер, который станет частью спортивного кластера. Это не только физическое, но и духовное развитие, развитие нашей идеологии, наших национальных видов спорта. И для кого-то это станет шаг вперед, трамплином», — сказал министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

В комплексе площадью более 1,5 тыс. кв. м есть тренажерный зал, душевые, раздевалки, тренерские — все для комфортной физической подготовки. Одновременно здесь смогут заниматься несколько десятков спортсменов.

Всего в 2022 году благодаря краевым программам и национальному проекту «Демография» в регионе строят более 40 спортивных объектов.

Читайте также: в Анапе открыли Центр единоборств за 79,3 млн рублей.