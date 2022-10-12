Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Абинске открыли Центр единоборств площадью более 1,5 тыс. кв. метров

Общество
12.10.2022 09:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-abinske-otkryli-tsentr-edinoborstv-ploshhadyu-bolee-1-5-tys-kv-metrov
Видео канала «Кубань 24»

В центре дети и подростки будут заниматься дзюдо, вольной борьбой, самбо и другими боевыми искусствами. Также здесь облагородят окружающую территорию, она станет частью большого спортивного комплекса.

«Рядом будут воркаут-площадка и сквер, который станет частью спортивного кластера. Это не только физическое, но и духовное развитие, развитие нашей идеологии, наших национальных видов спорта. И для кого-то это станет шаг вперед, трамплином», — сказал министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

В комплексе площадью более 1,5 тыс. кв. м есть тренажерный зал, душевые, раздевалки, тренерские — все для комфортной физической подготовки. Одновременно здесь смогут заниматься несколько десятков спортсменов.

Всего в 2022 году благодаря краевым программам и национальному проекту «Демография» в регионе строят более 40 спортивных объектов.

Читайте также: в Анапе открыли Центр единоборств за 79,3 млн рублей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Число погибших во время взрыва на Крымском мосту выросло до 4
Число погибших во время взрыва на Крымском мосту выросло до 4
В Сочи собаки загрызли 4-летнюю девочку в доме
В Сочи собаки загрызли 4-летнюю девочку в доме
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
На Кубани к 10 годам колонии приговорили вора в законе Кобу Краснодарского
На Кубани к 10 годам колонии приговорили вора в законе Кобу Краснодарского
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. На Кубани к 10 годам колонии приговорили вора в законе Кобу Краснодарского
  2. Под Геленджиком при строительстве дороги для джипинга Маркотху причинили ущерб на 13 млн рублей
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. В Краснодаре 4 ноября стартует осенний маркет антиквариата и винтажа
  5. Число погибших во время взрыва на Крымском мосту выросло до 4
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях