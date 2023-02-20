В Сириусе открыли самую большую в России Академию единоборств

Спортивный комплекс для занятий единоборствами появился в результате реконструкции арены «Ледяной куб». Во время Олимпийских игр в 2014 году в ней проводили соревнования по керлингу.

Строительство Академии единоборств в Сириусе начали 2,5 года назад после представления проекта президенту России Владимиру Путину. Рабочие перепрофилировали здание, а также построили рядом два новых.

«Хочу вас поблагодарить за объект. Я уверен, что он выполнен на уровне самых лучших стандартов», — сказал Путин по видеосвязи.

Построенная в Сириусе Академия единоборств является самой большой в России. Ее площадь — 63,5 тыс. кв. м. В новом спорткомплексе представлены: арена с четырьмя татами и трибунами на 2 тыс. зрителей, зал для дзюдо и тренировочная зона с универсальным залом. Кроме того, в Академии есть корпус для проживания спортсменов, медико-восстановительный центр и Музей истории единоборств.

«Это, прежде всего, очень современный и очень функциональный комплекс, который построен на основе экспертной оценки представителей федераций дзюдо и самбо, олимпийских чемпионов и тренеров», — цитирует министра спорта России Олега Матыцина пресс-служба администрации ФТ «Сириус».

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