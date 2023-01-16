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Кондратьев: новый центр единоборств открыли в Каневском районе

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-novyj-tsentr-edinoborstv-otkryli-v-kanevskom-rajone
Кондратьев: новый центр единоборств открыли в Каневском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 16 января.

В новом зале местные жители смогут заниматься самбо, дзюдо, греко-римской и вольной борьбой.

«Новый центр единоборств открыли в станице Каневской. Строительство инфраструктуры дает новый импульс развитию спорта в городах и районах региона, приобщает к занятиям физической культурой все больше жителей. Всего в 2023 году в Краснодарском крае планируем возвести более 45 спортобъектов», — сказал Вениамин Кондратьев.

Центр площадью 1 тыс. 544 кв. м способен принять 40 человек в смену. Здание оснащено медблоком, тренерскими, инвентарными, раздевалками и комнатой отдыха.

Центр единоборств передали спортшколе «Легион». В ней занимаются более 1 тыс. спортсменов, по 8 видам спорта укомплектованы 73 группы. Тренеры школы в 2022 году подготовили 527 спортсменов в массовых разрядах и 2 кандидата в мастера спорта по самбо.

На церемонии открытия провели показательные выступления по вольной борьбе, дзюдо, самбо и спортивной акробатике. В церемонии приняли участие заместитель губернатора Александр Власов, министр физической культуры и спорта Серафим Тимченко, глава района Александр Герасименко, тренеры, спортсмены и жители станицы.

«В 2023 году планируем построить не менее 11 центров единоборств. До конца 2024 года, по поручению губернатора, возведем подобные объекты во всех муниципалитетах Кубани», — цитирует Александра Власова пресс-служба администрации Краснодарского края.

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