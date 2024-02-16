В Сириусе начали обучать экскурсоводов для Всемирного фестиваля молодежи

На ФТ «Сириус» стартовал очный этап подготовки экскурсоводов программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» к работе на Всемирном фестивале молодежи.

До 1 марта представители профессионального сообщества «Проводники смыслов» будут знакомиться с площадкой и доработают маршруты для мероприятия на тестовых экскурсиях.

До приезда в Сириус все экскурсоводы в онлайн-формате ознакомились с культурным наследием Кубани, историей преображения ФТ «Сириус» и философией мирового молодежного движения. Всего в Сириусе организуют 12 зон гостеприимства — точек старта всех экскурсий и мест, где можно узнать обо всех тематических маршрутах.

«В «Сириус» приедут представители 188 стран мира, 10 тыс. россиян, 10 тыс. иностранных участников, 5 тыс. волонтеров. За 7 дней фестиваля гости должны не просто увидеть все самое главное, но и почувствовать. Нам очень важно, чтобы российские участники, испытали гордость, а у иностранных гостей возникло чувство уважения к России», — подчеркнул первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Для работы на Всемирном фестивале молодежи из 10 тыс. заявок от экскурсоводов отобрали 300 — лучшие специалисты страны на 10 тематических экскурсионных маршрутах познакомят гостей фестиваля с возможностями России в разных областях, успехами и особенностями культуры, помогут посмотреть на Россию другими глазами.

«Уверен, что Всемирный фестиваль молодежи станет значимым и масштабным событием. Событием со смыслом. А вы, его участники, и есть «проводники смыслов». Именно от вас зависит, какой запомнят гости мероприятия нашу Россию. Вы будете находить отклик в сердцах гостей. Общаясь с вами, они составят впечатление о ее жителях, ценностях, традициях. Вся активная и талантливая молодежь, вся наша страна и ее Президент — за мир! Покажите это объективно тем, кто приедет из разных уголков земли для общения и культурного обмена. Желаю всем успехов и яркого фестиваля!» — заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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