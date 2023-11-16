Краснодарский край подготовит больше половины волонтеров от ЮФО для ВФМ-2024

Кубань находится в лидерах по количеству регистраций волонтеров на Всемирный фестиваль молодежи — от региона поступило 2,2 тыс. заявок, сообщила замглавы региона Анна Минькова.

По словам вице-губернатора, сейчас с добровольцами работают в Центрах привлечения и подготовки волонтеров. В результате выберут около 700 лучших добровольцев — это больше половины от общего количества волонтеров, которых подготовят от Южного федерального округа.

«Волонтеров привлекают по 15 направлениям. Среди них культура, безопасность, медицинское сопровождение, деловая программа, лингвистические услуги, транспортная логистика. Кстати, Сочи подготовит более 500 «городских волонтеров», которые будут встречать и сопровождать гостей ВФМ-2024», — написала Анна Минькова в Telegram.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в марте 2024 года в Сириусе и соберет 20 тыс. человек, добавила вице-губернатор.

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