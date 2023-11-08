Учения волонтеров Национального центра помощи детям проведут на Кубани

Сборы пройдут 9 ноября на базе Краснодарского учебного центра федеральной противопожарной службы под руководством ГУ МЧС России.

Всего в мероприятии примут участие 30 добровольцев — новички смогут получить знания, а опытные волонтеры — закрепить навыки, необходимые для поиска и спасения человека, а также для оказания первой помощи.

«Работа с профессионалами для нас очень важна. Совместные учения с МЧС — колоссальная возможность для каждого добровольца испытать себя и свои силы, закрепить навыки и получить новый опыт. Планируем отточить навыки оказания первой и психологической помощи в поисково-спасательной работе. Основная цель — научиться применять полученные знания на практике и выстроить взаимодействие с государственными органами власти, участвующими в поисках пропавших людей», — сказал руководитель отделения Национального центра в Краснодарском крае Лев Крутов.

В этом году волонтеры отделения Национального центра в Краснодарском крае приняли участие в поисках 37 пропавших людей. Одно из направлений центра — профилактика детской безопасности: добровольцы регулярно проводят уроки в детских садах и школах. Там они рассказывают детям правила поведения в быту, городской среде и в интернете, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: первый съезд добровольцев Кубани прошел в Краснодаре.