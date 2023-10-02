Первый съезд добровольцев Кубани прошел в Краснодаре

Более 350 волонтеров собрались 30 сентября в краевой столице, чтобы обменяться опытом.

«Поступила заявка от бойцов, что нужны вещи, наступили холода. И зимой мы с мужем собрались и поехали. Отвезли парням сладости, одежду, носочки тепленькие», — рассказала волонтер Анна Журавлева.

Организаторы мероприятия — Фонд «Защитники Отечества», Кубанское казачье войско и Союз ветеранов СВО.

«Главная задача этого съезда — чтобы наши добровольцы познакомились между собой, показали свою продукцию, поделились опытом, каким образом они ее изготавливают. Создать правильную логистику доставки гуманитарной помощи», — отметил руководитель филиала государственного Фонда «Защитники Отечества» по Краснодарскому краю Александр Старовойтов.

Поддержать свою страну в зоне СВО, записавшись на службу по контракту, можно лично — обратиться в военкомат по месту жительства или пункт отбора по контракту. Дистанционно — направить заявление через «Госуслуги» или через личный кабинет на сайте Минобороны РФ.

• Военный комиссариат Краснодарского края: Краснодар, улица Гоголя, 72, 8 (861)-262-20-36;

• Пункт отбора по контракту в Краснодаре: улица Ярославская, 130, 8 (861)-258-35-40;

• Пункт отбора в Новороссийске: улица Видова, 167 А, 8 (8617)-26-13-02.

Горячая линия по вопросам поступления на службу по контракту — 117.

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