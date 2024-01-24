В Сириусе до 10 марта закроют проезд к ледовым аренам

Схема движения транспорта изменится при подъезде к «Сириус Арене», «Айсбергу» и тренировочному центру фигурного катания с 25 января по 22 февраля и с 10 по 17 марта.

Проезд к аренам в период с 22 февраля по 10 марта будет закрыт. Сотрудники и гости смогут проехать к объектам через эвакуационный выход со стороны Олимпийского проспекта.

Также в Сириусе введут ограничения движения на автомобильных дорогах:

с 15 февраля по 10 марта на улице Триумфальной от Олимпийского проспекта до улицы Журналистов.

с 29 февраля по 7 марта на Олимпийском проспекте от улицы Губернской до улицы Триумфальной.

с 29 февраля по 7 марта ограничение движения грузовых автомобилей свыше 15 тонн на федеральной автомобильной дороге А-147 «Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазия» с 06:00 до полуночи.

Схемы движения изменятся в связи с проведением Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет на федеральной территории с 1 по 7 марта, сообщает пресс-служба ФТ «Сириус».

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