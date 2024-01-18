В Анапе до лета перекроют подъезд к селу Витязево

Автодорогу «Подъезд к селу Витязево» закроют для движения всех видов транспорта с 25 января до 31 мая по распоряжению краевого минтранса.

Это необходимо для строительства новой транспортной развязки в районе Витязево. По словам специалистов, ее появление поможет значительно разгрузить движение транспорта, направляющегося в сторону аэропорта, Крымского моста и Витязево.

Автомобилистов призвали быть внимательнее и с 25 января выбирать альтернативные пути. Заехать в Витязево по-прежнему можно будет через Верхнюю дорогу и Пионерский проспект, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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