В Сириусе Деда Мороза оштрафовали за незаконное предпринимательство

Мужчина в костюме Деда Мороза предлагал прохожим сфотографироваться с ним за деньги. Он привлек внимание участковых.

Полицейские задержали 54-летнего мужчину и составили на него административный протокол за незаконное предпринимательство, сообщает пресс-служба ОМВД России по федеральной территории Сириус в Telegram.

Сумма штрафа за это правонарушение составляет до 2 тыс. рублей.

Читайте также: двух навязчивых аниматоров в костюмах единорогов задержали в Сириусе.