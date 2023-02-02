В Сириусе Деда Мороза оштрафовали за незаконное предпринимательство
Происшествия
02.02.2023 09:35
Мужчина в костюме Деда Мороза предлагал прохожим сфотографироваться с ним за деньги. Он привлек внимание участковых.
Полицейские задержали 54-летнего мужчину и составили на него административный протокол за незаконное предпринимательство, сообщает пресс-служба ОМВД России по федеральной территории Сириус в Telegram.
Сумма штрафа за это правонарушение составляет до 2 тыс. рублей.
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