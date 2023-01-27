Штраф для единорогов: навязчивых аниматоров задержали в Сириусе

Двое молодых людей в костюмах единорогов 26 января приставали к прохожим с предложениями сфотографироваться за деньги.

Полицейские задержали 24-летнего и 30-летнего аниматоров. На них завели протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. «Единорогам» грозит штраф до 2 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ОМВД России по федеральной территории «Сириус».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», аналогичный случай произошел неделю назад в Олимпийском парке. Тогда оштрафовали троих молодых людей в костюмах жирафа, зебры и единорога.