Штраф для единорогов: навязчивых аниматоров задержали в Сириусе
Происшествия
27.01.2023 10:38
Двое молодых людей в костюмах единорогов 26 января приставали к прохожим с предложениями сфотографироваться за деньги.
Полицейские задержали 24-летнего и 30-летнего аниматоров. На них завели протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. «Единорогам» грозит штраф до 2 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ОМВД России по федеральной территории «Сириус».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», аналогичный случай произошел неделю назад в Олимпийском парке. Тогда оштрафовали троих молодых людей в костюмах жирафа, зебры и единорога.
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