Аниматоров в костюмах жирафа, единорога и зебры оштрафовали в Сириусе

Инцидент произошел в Олимпийском парке. Трое молодых людей в костюмах животных навязчиво предлагали прохожим сфотографироваться за деньги.

Аниматоры в костюмах жирафа, зебры и единорога привлекли внимание участковых. В отношении молодых людей составили административные протоколы за незаконное предпринимательство, сообщает пресс-служба ОМВД России по федеральной территории Сириус в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», аналогичный случай произошел 16 января на Медальной площади в Сириусе.