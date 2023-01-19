Аниматоров в костюмах жирафа, единорога и зебры оштрафовали в Сириусе
Происшествия
19.01.2023 21:21
Инцидент произошел в Олимпийском парке. Трое молодых людей в костюмах животных навязчиво предлагали прохожим сфотографироваться за деньги.
Аниматоры в костюмах жирафа, зебры и единорога привлекли внимание участковых. В отношении молодых людей составили административные протоколы за незаконное предпринимательство, сообщает пресс-служба ОМВД России по федеральной территории Сириус в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», аналогичный случай произошел 16 января на Медальной площади в Сириусе.
Популярные новости
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
- Актеру Алеку Болдуину предъявят обвинения в непредумышленном убийстве оператора
- Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
- Экс-директора нацпарка Сочи будут судить за препятствие бизнесу и присвоение 2,6 млн рублей
- В лаундж-зоне Анапы до конца зимы будут бесплатно показывать кино под открытым небом
- Вел себя неадекватно и оказал сопротивление полиции: пьяного дебошира задержали в Краснодаре