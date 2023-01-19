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Аниматоров в костюмах жирафа, единорога и зебры оштрафовали в Сириусе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/animatorov-v-kostyumah-zhirafa-edinoroga-i-zebry-oshtrafovali-v-siriuse
Аниматоров в костюмах жирафа, единорога и зебры оштрафовали в Сириусе
Фото пресс-службы ОМВД России по федеральной территории Сириус

Инцидент произошел в Олимпийском парке. Трое молодых людей в костюмах животных навязчиво предлагали прохожим сфотографироваться за деньги.

Аниматоры в костюмах жирафа, зебры и единорога привлекли внимание участковых. В отношении молодых людей составили административные протоколы за незаконное предпринимательство, сообщает пресс-служба ОМВД России по федеральной территории Сириус в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», аналогичный случай произошел 16 января на Медальной площади в Сириусе.

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