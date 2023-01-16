Двух навязчивых аниматоров в костюмах животных оштрафовали в Сириусе
Происшествия
16.01.2023 18:15
Двух молодых людей в костюмах мультипликационных животных задержали 16 января на Медальной площади.
Аниматоры приставали к прохожим, предлагая сфотографироваться с ними за деньги. На молодых людей завели административные протоколы за незаконное предпринимательство, сообщает пресс-служба ОМВД России по федеральной территории Сириус в Telegram.
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