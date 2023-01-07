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Навязчивых аниматоров в костюмах зебры и единорога оштрафовали в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/navyazchivyh-animatorov-v-kostyumah-zebry-i-edinoroga-oshtrafovali-v-sochi
Навязчивых аниматоров в костюмах зебры и единорога оштрафовали в Сочи
Фото t.me/police_sochi

Инцидент произошел в Центральном районе Сочи на Приморской набережной. Двое молодых людей в костюмах мультипликационных персонажей навязчиво предлагали прохожим сфотографироваться.

Аниматоров задержали сотрудники ППС. На молодых людей завели административные протоколы за мелкое хулиганство, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

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