Навязчивых аниматоров в костюмах зебры и единорога оштрафовали в Сочи
Происшествия
07.01.2023 11:26
Инцидент произошел в Центральном районе Сочи на Приморской набережной. Двое молодых людей в костюмах мультипликационных персонажей навязчиво предлагали прохожим сфотографироваться.
Аниматоров задержали сотрудники ППС. На молодых людей завели административные протоколы за мелкое хулиганство, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.
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