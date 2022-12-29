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Нелегальные фейерверки на 2,5 млн рублей изъяли полицейские из магазина в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/nelegalnye-fejerverki-na-2-5-mln-rublej-izyali-politsejskie-iz-magazina-v-sochi
Нелегальные фейерверки на 2,5 млн рублей изъяли полицейские из магазина в Сочи
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Незаконную продажу пиротехники сотрудники сочинской полиции выявили в ходе рейда в одном из магазинов Адлерского района.

Владелец торговой точки продавал фейерверки без соответствующих документов. Разрешения на хранение пиротехники у него также не оказалось. Из магазина полицейские изъяли почти 4 тыс. единиц пиротехники на сумму порядка 2,5 млн рублей.

На владельца магазина составили административный протокол. Кроме конфискации салютов ему грозит штраф, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодаре снесли ларек, где незаконно торговали пиротехникой.

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