Нелегальные фейерверки на 2,5 млн рублей изъяли полицейские из магазина в Сочи
Происшествия
29.12.2022 10:17
Незаконную продажу пиротехники сотрудники сочинской полиции выявили в ходе рейда в одном из магазинов Адлерского района.
Владелец торговой точки продавал фейерверки без соответствующих документов. Разрешения на хранение пиротехники у него также не оказалось. Из магазина полицейские изъяли почти 4 тыс. единиц пиротехники на сумму порядка 2,5 млн рублей.
На владельца магазина составили административный протокол. Кроме конфискации салютов ему грозит штраф, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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