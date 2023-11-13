В Сириусе арестовали парня, опубликовавшего в соцсетях видео с гранатой

Сотрудники полиции нашли в интернете фото и видео, на которых молодой человек угрожал взорвать гранату в местах массового скопления людей.

В подтверждение он показывал на видео ту самую гранату. В ходе розыска сотрудники группы по противодействию экстремизму Сириуса совместно с оперативниками УФСБ по Краснодарскому краю задержали 20-летнего парня, который опубликовал фото и видео.

По предварительным данным, предмет, который был на видео, оказался страйкбольной гранатой. Ее изъяли и направили на экспертизу.

Собранные материалы передали в суд. Жителя Адлерского района арестовали на 10 суток. Кроме того, проводится процессуальная проверка, по результатам которой действиям молодого человека дадут правовую оценку, сообщает пресс-служба ОМВД России по ФТ «Сириус».

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