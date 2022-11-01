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В Сириусе 4 ноября пройдет забег в Олимпийском парке

Общество
01.11.2022 17:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-siriuse-4-noyabrya-projdet-zabeg-v-olimpijskom-parke
В Сириусе 4 ноября пройдет забег в Олимпийском парке
Фото пресс-службы ФТ Сириус

Единый забег федеральной территории Сириус ко Дню народного единства начнется в 9:00 на Медальной площади, а завершится в 13:00.

В программе спортивного мероприятия: общая разминка, шоу поющих фонтанов, забеги для разных возрастных групп и конкурсы с призами. Маршрут забега пройдет через весь Олимпийский парк. Дистанция составит 4 км, сообщает пресс-служба ФТ Сириус.

Принять участие в забеге ко Дню народного единства могут все желающие. Для этого нужно пройти предварительную онлайн-регистрацию по ссылке.

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