В Сириусе 4 ноября пройдет забег в Олимпийском парке
Общество
01.11.2022 17:28
Единый забег федеральной территории Сириус ко Дню народного единства начнется в 9:00 на Медальной площади, а завершится в 13:00.
В программе спортивного мероприятия: общая разминка, шоу поющих фонтанов, забеги для разных возрастных групп и конкурсы с призами. Маршрут забега пройдет через весь Олимпийский парк. Дистанция составит 4 км, сообщает пресс-служба ФТ Сириус.
Принять участие в забеге ко Дню народного единства могут все желающие. Для этого нужно пройти предварительную онлайн-регистрацию по ссылке.
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