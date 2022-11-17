В Сириусе 20 ноября для пешеходов и велосипедистов закроют участок набережной

Фото Дмитрия Феоктистова/ТАСС

Движение на набережной Сириуса ограничат с 9:00 до 23:00 от морского порта Имеретинский до Спортивного парка.

Ограничения введут для пешеходов и велосипедистов из-за проведения парусной регаты, которая пройдет в рамках форума «Атомэкспо». Эта мера необходима для безопасности участников регаты и гостей Сириуса.

«Обойти или объехать этот участок можно будет по маршруту вдоль Парусной улицы и Олимпийского проспекта», — сообщает пресс-служба ФТ Сириус.

Читайте также: в Геленджике временно закрыли для прохода участок набережной.