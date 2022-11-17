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В Сириусе 20 ноября для пешеходов и велосипедистов закроют участок набережной

Общество
17.11.2022 18:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-siriuse-20-noyabrya-dlya-peshehodov-i-velosipedistov-zakroyut-uchastok-naberezhnoj
В Сириусе 20 ноября для пешеходов и велосипедистов закроют участок набережной
Фото Дмитрия Феоктистова/ТАСС

Движение на набережной Сириуса ограничат с 9:00 до 23:00 от морского порта Имеретинский до Спортивного парка.

Ограничения введут для пешеходов и велосипедистов из-за проведения парусной регаты, которая пройдет в рамках форума «Атомэкспо». Эта мера необходима для безопасности участников регаты и гостей Сириуса.

«Обойти или объехать этот участок можно будет по маршруту вдоль Парусной улицы и Олимпийского проспекта», — сообщает пресс-служба ФТ Сириус.

Читайте также: в Геленджике временно закрыли для прохода участок набережной.

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