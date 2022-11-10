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В Геленджике временно закрыли для прохода участок набережной

Общество
10.11.2022 17:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-vremenno-zakryli-dlya-prohoda-uchastok-naberezhnoj
В Геленджике временно закрыли для прохода участок набережной
Фото t.me/gelendgik

Участок набережной перекрыли для пешеходов в районе Тонкого мыса на улице Туристической, 25 из-за проведения инженерных работ.

Очевидец рассказал в соцсетях, что проход по наберhttps://t.me/gelendgik/7350ежной курорта перекрыли и показал путь обхода — через пляж проложили удобный деревянный пандус. По нему можно проехать на самокате, велосипеде или детской коляске.

«Проход вдоль набережной в зоне производства работ обеспечен подрядчиком. После выноса коллектора плиточное мощение будет восстановлено», — сообщает МЦУ Геленджика.

Участок набережной перекрыли для проведения работ по выносу сетей канализации с этой территории. Их в установленном порядке согласовали с другими предприятиями города-курорта.

Подрядчику выдали разрешение на разрытие участка набережной с 24 октября по 22 ноября текущего года. При необходимости его могут продлить до 31 декабря.

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