В Геленджике временно закрыли для прохода участок набережной
Участок набережной перекрыли для пешеходов в районе Тонкого мыса на улице Туристической, 25 из-за проведения инженерных работ.
Очевидец рассказал в соцсетях, что проход по наберhttps://t.me/gelendgik/7350ежной курорта перекрыли и показал путь обхода — через пляж проложили удобный деревянный пандус. По нему можно проехать на самокате, велосипеде или детской коляске.
«Проход вдоль набережной в зоне производства работ обеспечен подрядчиком. После выноса коллектора плиточное мощение будет восстановлено», — сообщает МЦУ Геленджика.
Участок набережной перекрыли для проведения работ по выносу сетей канализации с этой территории. Их в установленном порядке согласовали с другими предприятиями города-курорта.
Подрядчику выдали разрешение на разрытие участка набережной с 24 октября по 22 ноября текущего года. При необходимости его могут продлить до 31 декабря.
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