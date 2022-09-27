На набережной Геленджика установят фонтан с танцующими балеринами
Общество
27.09.2022 12:35
Работы ведут в районе пересечения с улицей Курзальной за счет средств, полученных от курортного сбора.
На набережной создают фонтан, основой композиции которого будут танцующие балерины. В проекте благоустройства этой территории также предусмотрены зона отдыха и детские площадки с небольшими аттракционами и качелями.
«Все зеленые насаждения, находящиеся на территории сквера, останутся на своих местах и отлично впишутся в обустроенную прогулочную зону», — говорится в сообщении МЦУ Геленджика.
Открыть фонтан с балеринами на набережной курорта планируют уже в ближайшее время.
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