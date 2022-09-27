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На набережной Геленджика установят фонтан с танцующими балеринами

Общество
27.09.2022 12:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-naberezhnoj-gelendzhika-ustanovyat-fontan-s-tantsuyushhimi-balerinami
На набережной Геленджика установят фонтан с танцующими балеринами
Фото t.me/mcu_gelen

Работы ведут в районе пересечения с улицей Курзальной за счет средств, полученных от курортного сбора.

На набережной создают фонтан, основой композиции которого будут танцующие балерины. В проекте благоустройства этой территории также предусмотрены зона отдыха и детские площадки с небольшими аттракционами и качелями.

«Все зеленые насаждения, находящиеся на территории сквера, останутся на своих местах и отлично впишутся в обустроенную прогулочную зону», — говорится в сообщении МЦУ Геленджика.

Открыть фонтан с балеринами на набережной курорта планируют уже в ближайшее время.

Читайте также: в Геленджике до конца 2022 года построят три новых сквера.

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