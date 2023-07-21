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В Симферополе из-за короткого замыкания загорелся «Фермерский островок». Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-simferopole-iz-za-korotkogo-zamykaniya-zagorelsya-fermerskij-ostrovok-video
Видео t.me/forpost_sev

Пожар в продуктовом магазине произошел 21 июля в 17:23 на улице Балаклавской.

На территории «Фермерского островка» произошло короткое замыкание электропроводки. После этого в торговом павильоне загорелась кровля на площади 400 кв. метров.

Вскоре на место прибыли спасатели. Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

Читайте также: склад с макулатурой загорелся на площади 2,5 тыс. кв. метров под Ростовом-на-Дону. Пожар на складе в Аксае на улице Пороховая Балка произошел 21 июля около 17:00.

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