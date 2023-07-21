В Симферополе из-за короткого замыкания загорелся «Фермерский островок». Видео

Пожар в продуктовом магазине произошел 21 июля в 17:23 на улице Балаклавской.

На территории «Фермерского островка» произошло короткое замыкание электропроводки. После этого в торговом павильоне загорелась кровля на площади 400 кв. метров.

Вскоре на место прибыли спасатели. Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

Читайте также: склад с макулатурой загорелся на площади 2,5 тыс. кв. метров под Ростовом-на-Дону. Пожар на складе в Аксае на улице Пороховая Балка произошел 21 июля около 17:00.