В школы на освобожденной территории Харьковской области поступили российские учебники
Общество
31.08.2022 12:04
Учебники и другие школьные принадлежности доставили военнослужащие Западного военного округа. Они приступили к охране учебных заведений.
Сейчас там активно готовятся к новому учебному году. Учителя прошли стажировки в России практически по всем предметам. В школах пока наблюдается нехватка преподавателей русского языка и литературы, но и это временная проблема.
«Есть проблемы с учительским составом, не хватает учителей русского языка и литературы. Думаю, что решим эту проблему», — сказала директор школы Елена Битюцкая.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский край отправил 7 тыс. учебников школам Харьковской области.
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