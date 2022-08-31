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В школы на освобожденной территории Харьковской области поступили российские учебники

Общество
31.08.2022 12:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-shkoly-na-osvobozhdennoj-territorii-harkovskoj-oblasti-postupili-rossijskie-uchebniki
Видео канала «Кубань 24»

Учебники и другие школьные принадлежности доставили военнослужащие Западного военного округа. Они приступили к охране учебных заведений.

Сейчас там активно готовятся к новому учебному году. Учителя прошли стажировки в России практически по всем предметам. В школах пока наблюдается нехватка преподавателей русского языка и литературы, но и это временная проблема.

«Есть проблемы с учительским составом, не хватает учителей русского языка и литературы. Думаю, что решим эту проблему», — сказала директор школы Елена Битюцкая.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский край отправил 7 тыс. учебников школам Харьковской области.

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