В школы на освобожденной территории Харьковской области поступили российские учебники

Видео канала «Кубань 24»

Учебники и другие школьные принадлежности доставили военнослужащие Западного военного округа. Они приступили к охране учебных заведений.

Сейчас там активно готовятся к новому учебному году. Учителя прошли стажировки в России практически по всем предметам. В школах пока наблюдается нехватка преподавателей русского языка и литературы, но и это временная проблема.

«Есть проблемы с учительским составом, не хватает учителей русского языка и литературы. Думаю, что решим эту проблему», — сказала директор школы Елена Битюцкая.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский край отправил 7 тыс. учебников школам Харьковской области.