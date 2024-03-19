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В школьную программу по музыке в РФ могут включить песни Shamana и Газманова

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-shkolnuyu-programmu-po-muzyke-v-rf-mogut-vklyuchit-pesni-shamana-i-gazmanova
В школьную программу по музыке в РФ могут включить песни Shamana и Газманова
Фото Романа Сорокина, «Кубань 24"

Министерство просвещения России уже поддержало эту идею. В школьную программу уроков музыки могут войти патриотические произведения современных исполнителей.

Один из инициаторов идеи, депутат Сергей Колунов отметил, что список артистов и песен, которые войдут в школьную программу, еще прорабатывается. К этой работе привлекли экспертное и родительское сообщества.

«Но совершенно точно можно сказать, что те исполнители, которые заслуженно пользуются любовью нашего народа и поют о Родине — «Любэ», Олег Газманов, SHAMAN, — в этот список войдут», — цитирует Колунова RT.

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