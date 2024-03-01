Учащиеся Кубани победили в интеллектуальной игре курса «Россия — мои горизонты»

Всероссийские интеллектуальные игры организовало Российское общество «Знание» в рамках курса «Россия — мои горизонты».

Интеллектуальная викторина проходила на платформе «Знание.Игра». В ней приняли участие команды из всех 89 регионов страны. Школьникам и студентам колледжей было нужно продемонстрировать свои знания о современных достижениях страны в различных областях промышленности и науки. Именно об этом учащиеся узнают на профориентационных занятиях, которые каждый четверг проходят в школах и колледжах РФ.

Победителей определили в каждом федеральном округе и новых регионах. Участники из 28 регионов России, в том числе из Краснодара и Ейска, вошли в число победителей.

Учащиеся школы № 73 имени А.В. Молчанова и Ейского полипрофильного колледжа смогут отправиться в Москву, на Международную выставку-форум «Россия».

Инициатором курса «Россия — мои горизонты» выступило министерство просвещения РФ. Проект реализуется Фондом гуманитарных проектов, федеральным оператором программы «Билет в будущее» в России. Цель курса —профориентация учащихся, получение ими знаний о современных профессиях и достижениях страны. С расписанием ближайших уроков и видеоконтентом можно ознакомиться на сайте.

Российское общество «Знание» является партнером профориентационного курса «Россия — мои горизонты» и создает просветительский видеоконтент для занятий с участием актеров, блогеров и медийных лиц. Учащимся показывают репортажи с Международной выставки-форума «Россия» и сюжеты о развитии различных отраслей экономики страны. В настоящее время подготовлено порядка 60 видеороликов.

«В числе победителей интеллектуальных игр также ребята из Ростовской области и Республики Адыгея. Участие и победы ребят в мероприятиях такого формата указывают на их неподдельный интерес к новым знаниям, расширению кругозора и коммуникаций», — цитирует руководителя управления по развитию Общества «Знание» по ЮФО Александра Шматько пресс-служба Российского общества «Знание».

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