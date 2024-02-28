Кубань вошла в топ-10 регионов РФ по числу заявок на «Лигу экскурсоводов»

Прием заявок на просветительскую программу «Лига экскурсоводов» завершен. За время регистрации поступило свыше 6,8 тыс. анкет. Среди наиболее активных регионов-участников программы — Краснодарский край.

Программа нацелена на объединение профессионалов туриндустрии в отраслевое сообщество. Организаторами выступают Российское общество «Знание», президентская платформа «Россия — страна возможностей», а также программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Надеюсь, что авторские экскурсии, придуманные участниками программы, станут началом активного развития регионального туризма и привлекут в субъекты не только российских, но и зарубежных путешественников», — отметил генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.

Программа стала площадкой для профессионального развития специалистов в индустрии гостеприимства, подчеркнул первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

«Мы искренне верим, что вместе с участниками программы «Лига экскурсоводов» нам получится создать мощное сообщество экскурсоводов страны и повысить престиж этой важной для отрасли туризма профессии», — отметил Агафонов.

Совершеннолетние участники могли зарегистрироваться в шести номинациях: «Промышленная экскурсия», «Экскурсия без границ», «Детская экскурсия», «Волонтерско-экскурсионная деятельность», «Цифровая экскурсия», а также «Культурно-познавательная экскурсия», которая получила наибольшее количество заявок — более 3,2 тыс. В треке «Юный экскурсовод» примут участие порядка 2,7 тыс. человек.

Региональный этап программы пройдет с 1 марта по 24 апреля. По его результатам профессионалы индустрии выберут финалистов, которые с 16 по 19 мая отправятся на Международную выставку-форум «Россия» в Москву, где скажут имена победителей.

Все финалисты впоследствии войдут в общество «Знание.Лектор», в сообщество проекта «Мастера гостеприимства», включат свои предложения для реализации по программе «Больше, чем путешествие», а также получат возможность прохождения профильной программы повышения квалификации.

От Кубани для участия в «Лиге экскурсоводов» направлено 189 заявок. Регион многогранен в своем развитии, отметил руководитель управления по развитию Общества «Знание» по ЮФО Александр Шматько.

«Жителям нашей страны будет интересно познакомиться с новыми уникальными туристическими местами края, с его историческими фактами и памятными местами, которые отражают богатую историю региона», — добавил Шматько.

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