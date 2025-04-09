В Школе здоровья Краснодара провели урок, посвященный подготовке к беременности

Во Всероссийскую неделю здоровья матери и ребенка, которую провели в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», в краснодарском краевом Центре общественного здоровья и медицинской профилактики прошла лекция.

На ней врач-методист ЦОЗиМП Екатерина Гузман рассказала о подготовке к становлению родителями, особенностях успешного зачатия, нормального течения беременности и родах, а также о роли вакцинопрофилактики и влиянии образа жизни на фертильность.

«Прегравидарная подготовка — это важный этап на пути к материнству и отцовству, позволяющий создать оптимальные условия для зачатия, здорового течения беременности и рождения крепкого малыша. Заблаговременная забота о репродуктивном здоровье пары закладывает фундамент для будущего благополучия всей семьи», — отметила Екатерина Гузман.

Все желающие смогли посетить лекцию бесплатно, а также послушать ее онлайн на официальных страницах ЦОЗиМП — в соцсетях и мессенджерах, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

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