В школе № 16 Краснодара открыли «Парту Героя» в память об Алексее Людскове

Церемония открытия в память о выпускнике, участнике спецоперации прошла в школе № 16 имени Героя Советского Союза Льва Доватора.

В памятном мероприятии приняли участие родные и близкие героя, его учителя и друзья. Вдова Алексея Любовь Людскова поблагодарила всех, кто принял участие в увековечивании памяти ее мужа. Офицер части, в которой служил Алексей, передал сыну героя Олегу Людскову медаль «За отвагу в специальной военной операции». Также во время церемонии выступил творческий школьный коллектив, исполнив патриотические музыкальные номера.

Алексей Людсков учился в краснодарской СОШ № 16. По окончанию школы он решил пройти службу в армии, после чего вернулся в свой родной город. С началом СВО Алексей добровольцем отправился на фронт, заключив контракт на прохождение военной службы в ВС РФ.

Алексей героически погиб в бою под Ясиноватой в Донецкой народной республике. Выполняя боевую задачу, он ценой собственной жизни спас сослуживцев, за что его наградили орденом Мужества посмертно, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: именами героев спецоперации назовут улицы в новом микрорайоне Невиномысска.