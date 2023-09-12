Именами героев спецоперации назовут улицы в новом микрорайоне Невиномысска

Всего в микрорайоне Гвардейский будет 12 улиц, которые назовут в честь героев Великой Отечественной войны и СВО.

Одна из центральных трасс будет носить имя начальника медсанчасти, ведущего хирурга Марии Суховой. Летом 1942 года немецкие войска стремились на Кавказ. В начале августа 1942 года Красная Армия оставила Невинномысск, отступив в сторону Черкесска. Мария Иосифовна знала, что враги в первую очередь расправятся над коммунистами, евреями и офицерами Красной Армии, которые лечились в госпитале. Поэтому она распорядилась, чтобы всех больных и раненых постригли наголо как рядовых бойцов и переписали истории болезни. Так, все стали гражданскими лицами, пострадавшими от бомбежек, или солдатами. Кроме того, врач ограничивала доступ фашистов в корпус табличкой с надписью «Тиф».

Также улицу назовут в честь российского офицера Константина Зизевского. С 24 февраля 2022 года он участвовал в СВО. В ходе движения колонны, он попал под минометный обстрел. Боец рассредоточил личный состав для обороны и отражения атаки противника, однако из-за атаки превосходящих сил противника погиб при исполнении воинского долга. Его наградили орденом Мужества посмертно.

Еще одна улица в микрорайоне будет носить имя героя, жителя Невиномысска Сергея Ивакина. Он служил по контракту. За участие в боевых действиях в Сирии и в Крыму его наградили медалью «За укрепление боевого содружества». Погиб 28 февраля 2022 года при исполнении боевой задачи в ходе СВО. Награжден посмертно орденом Мужества.

Кроме того, улицу назовут именем жителя Ставрополя Алексея Литвиненко, погибшего 19 марта 2022 года при участии в боях за Мариуполь. Огнем боевой машины Литвиненко поддерживал наступление союзников, подавляя позиции противника. Его посмертно наградили орденом Мужества.

Также улицы назовут в честь героев СВО Михаила Парыгина, Антона Немова, Вячеслава Яковлева, уроженеца Северной Осетии Александра Сластина, подполковника Александра Гриднева, капитана Игоря Савина, Константина Ковальчука и Александра Орлова, сообщает пресс-служба администрации Невинномысска.

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