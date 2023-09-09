На Кубани родственникам погибшего в СВО героя передали медаль «Золотая звезда»

Указом Президента за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Александру Мальцеву из Лабинска посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.

Государственную награду РФ медаль «Золотая звезда», удостоверение к ней и грамоту о присвоении почетного звания Героя России матери погибшего передали вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов и начальник училища Штеменко генерал-майор Игорь Шпырня.

«Гвардии сержант Мальцев любил свою Родину и был готов за нее пожертвовать жизнью. В памяти русского народа подвиг истинного сына Отечества сохранится навсегда. Все герои достойны памяти, на подобных примерах самоотверженности и отваги сегодня воспитываем нашу молодежь. В этом и есть та невидимая связь поколений, которая делает наш народ сильнее. Подвиг Александра Мальцева навсегда останется в памяти жителей страны и Краснодарского края! Вечная ему слава!» — сказал замглавы региона.

Участники памятной церемонии выразили слова соболезнования родственникам погибшего и почтили его память минутой молчания.

Александр Мальцев служил на таджикско-афганской границе в Таджикистане, был награжден медалью «За отвагу». В 2000-х годах проходил службу на Северном Кавказе. В сентябре 2022 года его призвали в армию по частичной мобилизации.

Александр Мальцев героически погиб в марте во время штурма опорного пункта противника — во время боя один из его подчиненных был ранен. Мальцев отдал приказ спасти раненого бойца, а сам прикрывал личный состав. В этот момент противник открыл огонь в его сторону. В результате командир отряда погиб на месте, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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