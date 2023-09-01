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Погибшего в СВО жителя Туапсе представили к званию Героя России

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/pogibshego-na-svo-zhitelya-tuapse-predstavili-k-zvaniyu-geroya-rossii
Погибшего в СВО жителя Туапсе представили к званию Героя России
Фото из соцсетей

Речь идет о лейтенанте Дмитрии Шириханове. Он погиб в августе в зоне проведения специальной военной операции при выполнении боевой задачи по штурму высоты.

Шириханов вывел из-под обстрела своих подчиненных, при этом сам в течение нескольких часов прикрывал товарищей и вел стрельбу, вызывая огонь противника на себя. От полученных ранений офицер скончался, пишет газета «Туапсинские вести».

«Наш земляк гвардии лейтенант Дмитрий Шириханов представлен к званию Герой России, посмертно. Вечная память Герою и верному сыну Отечества», — написал в Telegram глава Туапсинского района Сергей Бойко.

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