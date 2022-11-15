В школах Туапсинского района начали обучение дети из Херсонской области
Общество
15.11.2022 18:24
Учебный процесс с 15 по 18 ноября начнут 520 школьников. Их примут школы в Новомихайловском, Джубге, Ольгинке, Тенгинке, Небуге и Агое.
Дети с родителями живут в отелях и пансионатах. Школьники обеспечены учебниками, пособиями и канцелярией. Также для них организовали автобусы из пунктов временного размещения.
В Краснодарский край прибыли более 14 тыс. жителей Херсонской области. В санаториях разместили более 4,4 тыс. человек. Во всех населенных пунктах работают информационные центры. Там специалисты помогают оформить документы и отвечают на важные вопросы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Туапсинский район принял уже около 4,4 тыс. жителей Херсонской области.
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